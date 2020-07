Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Fahrradfahrer angefahren und geflüchtet - Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots)

Leichte Verletzungen erlitt am Sonntagabend ein 22-jähriger Radfahrer in Karlsruhe, als er von einem wendenden Pkw-Fahrer erfasst wurde. Der bislang unbekannte Autofahrer half dem Verletzten zwar noch auf, flüchtete dann aber von der Unfallstelle. Die Polizei ist nun noch auf der Suche nach Zeugen des Unfalls.

Nach den Angaben des Geschädigten befuhr der Autofahrer gegen 19:15 Uhr die Ritterstraße in nördliche Richtung. Der 22-Jährige näherte sich von Westen her auf der Erbprinzenstraße. An der Kreuzung der beiden Straßen hielt der eigentlich bevorrechtigte Radfahrer an, um den Pkw passieren zu lassen. Nachdem das Auto vorbeigefahren war, fuhr der 22-Jährige weiter, während der Pkw-Fahrer jedoch plötzlich mitten auf der Kreuzung wendete. Hierdurch kam es in der Folge zur Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen, wodurch der Radfahrer zu Boden stürzte und leichte Verletzungen erlitt.

Der unbekannte Autofahrer hielt zwar noch an und half dem Radfahrer auf, setzte sich aber anschließend wieder hinter das Steuer seines Pkws und fuhr davon.

Der 22-Jährige selbst setzte wenig später seine Fahrt ebenfalls fort und meldete den Unfall erst am Montagabend der Polizei.

Bei dem flüchtigen Autofahrer soll es sich um einen etwa 30-jährigen, circa 180 cm großen Mann mit blonden Haaren gehandelt haben, der in einem grauen Auto unterwegs war.

Da sich zur Unfallzeit mehrere Passanten in der Nähe aufgehalten haben dürften, sind die ermittelnden Beamten nun noch auf der Suche nach Zeugen des Unfalls und bitten diese, sich mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Marktplatz unter 0721/666-3311 in Verbindung zu setzen. Insbesondere dürfte ein unbeteiligter Autofahrer wichtige Hinweise geben können, der dem Radfahrer nach dem Unfall zu Hilfe kam.

