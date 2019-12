Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - mit Pkw ins Gleisbett gefahren

Karlsruhe (ots)

Eine 20-Jährige war am Samstag gegen 21.00 Uhr auf der Ebertstraße in Richtung Hauptbahnhof unterwegs. Sie wollte in Richtung Autobahn fahren. Da sie ortsunkundig war, hatte sie das Navigationsgerät eingeschaltet. Als sie vom Navigationsgerät den Hinweis erhielt demnächst rechts abzubiegen, bog sie zu früh nach rechts ab und kam nach 50 Metern im Gleisbett im Albtalbahnhof zum Stehen. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten eine Alkoholbeeinflussung der 20-Jährigen fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,2 Promille. Nach einer Blutentnahme wurde ihr Führerschein einbehalten. Der Pkw wurde durch einen Abschleppdienst aus dem Gleisbett gezogen.

