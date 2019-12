Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Polizeibeamte nach Widerstandshandlungen leicht verletzt

Karlsruhe (ots)

Leicht verletzt wurde eine Polizistin und ein Polizist bei Widerstandshandlungen eines 41-Jährigen am Donnerstag in Karlsruhe. Eine Streife kontrollierte gegen 00.10 Uhr nach vorausgegangener Sachbeschädigung den alkoholisierten 41-Jährigen auf dem Adenauer Ring. Als er während der Kontrolle davongehen wollte wurde er aufgefordert stehen zu bleiben. Der 41-Jährige hob daraufhin seine Fäuste und ging drohend auf die Streife zu. Als er zu einem Tritt ansetzte konnte er zu Boden gebracht werden. Hier schlug er mit der Faust dem Beamten ins Gesicht und trat gegen den Kopf der Beamtin. Erst mit Unterstützung einer weiteren Streife konnten dem sich heftig wehrenden Beschuldigte Handschließen angelegt werden. Er wurde zur Wache gebracht und anschließend in Gewahrsam genommen.

