POL-KA: (Karlsruhe) Karlsruhe- Einbrecher überrascht Ehepaar im Hotelzimmer

Am frühen Samstagmorgen kam es in einem Hotel in der Karlsruher Innenstadt zu einem Aufbruch eines Zimmers.

Durch ein lautes Geräusch wurde ein Ehepaar gegen 04:30 Uhr in der Karlstraße unsanft aus dem Schlaf gerissen. Ein Eindringling hebelte mittels eines Brecheisens die Zimmertür zu deren Schlafstätte auf und öffnete diese einen kleinen Spalt. Der bestürzte Ehemann gab daraufhin einen lauten Schrei von sich, weshalb sich der Täter schnellen Schrittes von der Örtlichkeit entfernte. Aufgrund der guten Personenbeschreibung einer aufmerksamen Zeugin konnte der 19-jährige Langfinger kurze Zeit später festgenommen werden. Die Spurenlage weist darauf hin, dass der 19-Jährige vor der Tat versuchte, sich zu mindestens einem weiteren Hotelzimmer Zugang zu verschaffen.

