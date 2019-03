Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Betrunken mit dem Auto unterwegs

Kaiserslautern (ots)

Aufmerksame Zeugen haben die Polizei auf einen alkoholisierten Autofahrer hingewiesen, der am Sonntagnachmittag in Kaiserslautern unterwegs war. Der Mann war aufgefallen, als er an einer Tankstelle nicht nur den Tank seines Autos füllte, sondern sich selbst auch "Nachschub" in Form von mehreren Dosen Bier besorgte.

Dank des abgelesenen Kennzeichens ermittelte die Polizei die Adresse des Fahrzeughalters und stattete dem Mann im Landkreis einen Besuch ab. Dort konnten sowohl das Fahrzeug als auch der 57-Jährige ausfindig gemacht werden. Der Mann war deutlich alkoholisiert - laut Atemtest hatte er einen "Pegel" von 1,69 Promille.

Der 57-Jährige gab zu, den Wagen von Kaiserslautern bis nach Hause gefahren zu haben. Er wurde von der Streife wieder mitgenommen und musste eine Blutprobe abgeben. Seinen Führerschein ist der Mann vermutlich für einige Zeit los. Auf ihn kommt zudem ein Strafverfahren zu. | cri

