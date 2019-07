Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (PF) Pforzheim - Pkw-Fahrer bei Zusammenstoß schwer verletzt

Pforzheim (ots)

Schwer verletzt wurde ein 82-jähriger Pkw-Fahrer bei einem Zusammenstoß am Freitagmorgen auf der Hachelallee. Seine 81-jährige Beifahrerin wurde leicht verletzt. Der 82-Jährige wollte gegen 09.15 Uhr vom Bräuerweg über einen abgesenkten Bordstein nach links auf die Hachelallee Richtung Hohenzollernstraße einbiegen. Hierbei beachtete er nicht den Vorrang eines 38-jährigen Pkw-Fahrers der auf der Hachelallee in Richtung Industriegebiet unterwegs war und stieß mit diesem zusammen. Durch den Zusammenstoß wurde der Pkw des 38-Jährigen nach links auf die Gegenfahrbahn abgewiesen und kam dort zum Stehen. Der Fahrer wurde leicht verletzt. Das Fahrzeug des Unfallverursachers kam auf dem gegenüberliegenden Gehweg der Hachelallee an einer Mauer zum Stehen. Nach einer Erstversorgung vor Ort wurden die Verletzten mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht. Zur Unfallaufnahme wurde die Hachelallee kurzzeitig voll gesperrt. Da Betriebsstoffe ausgelaufen waren musste die Fahrbahn gereinigt werden. Die Feuerwehr Pforzheim war mit vier Fahrzeugen und 14 Einsatzkräften vor Ort.

Dieter Werner, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe

