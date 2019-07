POL-KA: (KA) Karlsruhe - Polizist nach Widerstand dienstunfähig

Polizeipräsidium Karlsruhe

Bei Widerstandshandlungen eines 21-Jährigen wurden am Mittwochabend in Durlach zwei Polizeibeamte verletzt. Einer davon blieb gar dienstunfähig.

Der 21-jährige war um 19.15 Uhr mit seinem Rottweiler-Mischling in der Grötzinger Straße unterwegs und geriet offenbar mit einem anderen Hundehalter in Streit. Der 21-Jährige hatte seinem Gegenüber bisherigen Erkenntnissen zufolge den Ellenbogen ins Gesicht gestoßen. Darüber hinaus habe sein angeleinter Rottweiler-Mischling den 42 Jahre alten Geschädigten angesprungen, so dass dieser verletzt wurde. Zeugen verständigten die Polizei. Beim Erkennen der hinzugerufenen Beamten wollte der 21-Jährige allerdings flüchten.

Deren Aufforderungen stehen zu bleiben und seinen Hund beiseite zu nehmen, ignorierte der Mann. Inzwischen in der Lamprechtstraße angelangt, griff dessen Hund einen 34-jährigen Polizeibeamten an, als jener den Flüchtenden festhalten wollte. Aufgrund der Gegenwehr des 21-Jährigen und des aggressiven Verhaltens seines Vierbeiners mussten schließlich Unterstützungskräfte der Polizei hinzugezogen werden. So war es schlussendlich möglich, den mit 1,5 Promille alkoholisierten Mann, der fortwährend die Polizisten beleidigte, zu Boden zu bringen und vorläufig festzunehmen.

Ein Beamter kam mit leichteren Blessuren davon. Dessen Kollege wird indessen wegen einer Handgelenksfraktur für längere Zeit seinen Dienst nicht verrichten können.

Der Hund wurde bis zu einer weiteren Entscheidung polizeirechtlich beschlagnahmt.

