Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (PF) Pforzheim - Mann mit Axt sorgt für Aufsehen im Bereich der Straße Erlenweg

Pforzheim (ots)

Am Donnerstag, gegen 11:00 Uhr, war ein 35-jähriger Mann im Pforzheimer Erlenweg mit einer Axt unterwegs. Aufgrund von Beziehungsstreitigkeiten befand sich der 35-Jährige in einem psychischen Ausnahmezustand. Der Mann machte mehrere Passanten auf sich aufmerksam, da er laut um sich schrie. Zu einer Bedrohung oder gar Verletzung von Personen kam es jedoch nicht. Der Mann wurde kurze Zeit später von Beamten des Polizeirevier Pforzheim-Süd in Gewahrsam genommen.

