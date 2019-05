Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (PF) Pforzheim - Nach Frontalzusammenstoß zwei Personen verletzt

Pforzheim (ots)

Nach einem Verkehrsunfall am Dienstagabend auf der Landstraße 574 mussten zwei Personen verletzt ins Krankenhaus gebracht werden. Eine 19-jährige Peugeot-Fahrerin fuhr gegen 17.40 Uhr von Huchenfeld in Richtung Pforzheim. In einer Rechtskurve kam sie aufgrund der Witterungsverhältnisse nicht angepasster Geschwindigkeit in den Gegenverkehr und prallte dort frontal gegen einen ordnungsgemäß entgegenkommenden VW eines 52-jährigen Fahrers. Sowohl die Unfallverursacherin als auch der VW-Fahrer wurden bei dem Unfall verletzt. Der entstandene Sachschaden beziffert sich auf geschätzte 13.000 Euro. Die Berufsfeuerwehr Pforzheim war mit zwei Fahrzeugen und 13 Einsatzkräften angerückt.

Anna-Katrin Morlock, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666-1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell