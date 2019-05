Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (CW) Bad Herrenalb - Fußgängerin nach Kollision mit PKW leicht verletzt - Zeugen gesucht

Bad Herrenalb (ots)

Eine 69-jährige Peugeot-Fahrerin verursachte am Dienstagmorgen einen Verkehrsunfall im Bernsteinweg und verletzte hierbei eine 65-jährige Fußgängerin. Die 69-Jährige fuhr gegen 10.50 Uhr auf dem ansteigenden Bernsteinweg unachtsam rückwärts und erfasste dabei die Fußgängerin, die zu diesem Zeitpunkt die Fahrbahn überquerte. Am dem Peugeot entstand bei dem Unfall kein Schaden. Die Polizei bittet Zeugen, insbesondere den Fahrer eines unterhalb der Postfiliale am rechten Fahrbahnrand geparkten, dunklen Pkw, im Alter zwischen 35 und 40 Jahren, etwa 1,80 Meter groß und schlank, bekleidet mit weißem Hemd/Krawatte, sich unter der Telefonnummer 07083 2426 beim Polizeiposten Bad Herrenalb zu melden.

