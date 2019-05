Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe- Einbrecher festgenommen

Karlsruhe (ots)

Beamte des Polizeireviers Karlsruhe-Marktplatz konnten am Mittwochmorgen zwei Einbrecher festnehmen. Die beiden Männer im Alter von 29 und 32 Jahren waren am Dienstag gegen 21.45 Uhr durch ein Fenster im Erdgeschoss in die Räumlichkeiten eines Kaufhauses in der Kaiserstraße eingestiegen. Dort entwendeten sie Bekleidung und Schuhe im Wert von mehreren Hundert Euro. Ein Zeugenhinweis führte die Polizisten dann am Mittwochmorgen zu den Tatverdächtigen. Das Diebesgut konnte ebenfalls aufgefunden werden. Die beiden geständigen Männer wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt.

