Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (Calw) Höfen- Spiegel an Bus beschädigt und weiter gefahren- Zeugen gesucht

Höfen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmorgen ist ein Bus beschädigt worden. Der Fahrer des Busses war gegen 7.30 Uhr von Höfen in Richtung Langenbrand unterwegs, als ihn ein entgegenkommender Lastwagen streifte. Obwohl dabei der Spiegel am Bus beschädig wurde, fuhr der Verursacher einfach weiter und hinterließ einen Sachschaden in Höhe von circa 1.000 Euro. Es handelte sich vermutlich um einen Lastwagen mit offener Ladefläche. Zeugenhinweise werden an das Polizeirevier Calw, Telefon 07051 1610, erbeten.

