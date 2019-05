Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (Enzkreis)Remchingen - Zwei Fahrzeuge von Unbekannten beschädigt - Polizei sucht Zeugen

Remchingen (ots)

Unbekannte haben am Montag (20. Mai) in der Zeit zwischen 13.30 Uhr und 15.30 Uhr in Remchingen, Marktplatz 65, zwei vor einem Firmengebäude geparkte Fahrzeuge beschädigt. An einem der beiden Fahrzeuge, ein dunkler Audi S4, wurde der Heckscheibenwischer abgerissen. An einem Porsche Macan wurde gleichfalls versucht, den Heckscheibenwischer abzubrechen, wodurch der Scheibenwischermotor beschädigt wurde. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 600 Euro. Der Polizeiposten Remchingen sucht hierzu Zeugen, die gebeten werden, sich beim Polizeirevier Neuenbürg unter 07082/79120 zu melden.

