POL-UL: (GP) Hattenhofen - Frau bei Unfall verletzt

In der Nacht zum Freitag rammte ein Senior in Hattenhofen gegen ein Auto.

Ulm (ots)

Der Mann war gegen 2.30 Uhr mit einem Mercedes in der Zeller Straße in Richtung Zell unterwegs. Auf Höhe einer Haltestelle stand auf der Straße ein Fiat entgegen der Fahrtrichtung. Die 53-jährige Fahrerin stand hinter dem Wagen und war dabei, Zeitungen einzuladen. Der Mercedes stieß gegen den Fiat, welcher dadurch nach hinten versetzt wurde und quer auf einer Mauer zum Stehen kam. Bei dem Schleudervorgang stieß das Auto gegen die Frau, welche zu Boden stürzte. Der Rettungsdienst brachte die verletzte Frau in ein Krankenhaus. Die Feuerwehr streute ausgelaufene Betriebsstoffe ab. Laut Polizei entstand an den Fahrzeugen rund 15.000 Euro Sachschaden. Beide mussten abgeschleppt werden.

