Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA)Karlsruhe - 3 Verletzte nach Verkehrsunfall

Karlsruhe (ots)

Am Samstag fuhr gegen 20:45 Uhr ein alkoholisierter 42-jähriger Pkw-Lenker auf der K3579 von Staffort kommend in Richtung Friedrichtsal. Kurz vor dem Kreisverkehr Höhe Abfahrt L560 kam er nach links in den Gegenverkehr und stieß hierbei frontal mit einem 27-jährigen PKW-Lenker, welcher gerade den Kreisverkehr verlies, zusammen. Beim Unfall wurden beide PKW-Lenker, sowie die 24-jährige Beifahrerin des geschädigten PKW leicht verletzt und kamen zur ambulanten Behandlung in verschieden Krankenhäuser in Karlsruhe und Bruchsal. Beim Unfallverursacher wurde eine Blutentnahme veranlasst und der Führerschein einbehalten. Es entstand ein Gesamtschaden von 21.000 Euro.

