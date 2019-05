Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Vermisster 83-Jähriger wieder aufgetaucht - Nachtrag zu unserer Meldung von 13:22 Uhr

Karlsruhe (ots)

Der seit dem 02.05.2019 vermisste 83-Jährige Karl Heinz W. ist am Freitagnachmittag gegen 17 Uhr von Passanten in einem Karlsruher Einkaufszentrum wohlbehalten angetroffen worden. Der Gesuchte hatte am Donnerstagvormittag in seinem Rollstuhl ein Karlsruher Pflegeheim verlassen und war nicht dorthin zurückgekehrt. Der Mann wurde von Polizeibeamten in sein Pflegeheim zurückgebracht, wobei er ihnen gegenüber keine Auskünfte darüber erteilen wollte, wo er die Nacht verbrachte. Auch konnte bislang nicht geklärt werden, wo sich sein Rollstuhl befindet, auf den er eigentlich angewiesen ist. Wir bedanken uns für die aktive Unterstützung bei der Vermisstensuche und bitten darum, das eventuell veröffentlichte Bild des 83-Jährigen wieder zurückzunehmen.

