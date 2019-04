Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Weingarten - Waldfläche in der Nähe eines Baggersees gerät in Brand

Karlsruhe (ots)

Vermutlich durch das Zündeln von Jugendlichen geriet am Sonntag, gegen 16:15 Uhr, eine Waldfläche von etwa 250 qm in der Nähe des Baggersees in Weingarten in Brand.

Eine Zeugin wurde auf einen brennenden Birkenbaum im Uferbereich des Badestrandes aufmerksam, als ein Jugendlicher auf sie zukam und die Frau nach einer Flasche Wasser befragte. Offenbar zündelte der Jugendliche in der Gruppe mit drei weiteren Jugendlichen mit Blütenpollen, so dass der Baum Feuer fing. Die Zeugin realisierte sofort, dass der Baum mit einer Flasche Wasser nicht mehr zu löschen war und informierte daraufhin umgehend die Feuerwehr. Die Jugendlichen verließen daraufhin die Örtlichkeit.

Beim Eintreffen der Beamten des Polizeireviers Karlsruhe-Waldstadt vor Ort konnte eine starke Rauchentwicklung und eine noch brennende Waldfläche von etwa 250 qm festgestellt werden. Das Feuer breitete sich schnell aus. Die eingesetzte Feuerwehr war jedoch bereits vor Ort und konnte rasch die Löscharbeiten durchführen, so dass mögliche Evakuierungsmaßnahmen im Bereich des Baggersees geradeso abgewendet werden konnten.

Glücklicherweise gab es keine Verletzten. Der durch den Brand entstandene Schaden konnte bislang noch nicht beziffert werden.

Eine im Anschluss durchgeführte Fahndung nach den etwa 16-18 Jahre alten Jugendlichen, verlief negativ. Alle Vier waren mit Badesachen bekleidet. Ein Jugendlicher trug eine auffallende Deutschland-Kappe und ein weißes T-Shirt mit einem roten Schriftzug der Marke "Calvin Klein".

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten sich telefonisch, unter der Nummer 0721/666-5555, mit dem Kriminaldauerdienst in Verbindung zu setzen.

