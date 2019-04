POL-KA: (PF) Pforzheim - mehrere Mülleimer und zwei Europaletten angezündet

Polizeipräsidium Karlsruhe

Insgesamt sieben Mülleimer und zwei Europaletten mit Baumaterial wurden am frühen Dienstagmorgen in der Südweststadt angezündet. Ein Zeuge meldete gegen 03.45 Uhr einen brennenden Mülleimer am Turnplatz und drei flüchtende Jugendliche. Von den eingesetzten Streifen konnten insgesamt sieben brennende Mülleimer im Bereich Steubenstraße und Turnplatz festgestellt und gelöscht werden. Eine Fahndung nach den drei Jugendlichen blieb zunächst erfolglos. Kurz nach 05.00 Uhr wurden zwei brennende Europaletten mit Rigipsplatten und Dämmmaterial zwischen zwei Rohbauten in der Steubenstraße gemeldet. Die Isolierung eines der Rohbauten hatte bereits Feuer gefangen. Der Brand konnte durch die Feuerwehr rasch gelöscht werden. Der Schaden wird auf ca. 4000 Euro geschätzt. Kurz vor 06.00 Uhr konnte eine Streife dann beim Leopoldsplatz drei Jugendliche antreffen auf die die Beschreibung des Zeugen am Turnplatz zutraf. Die zwei 16-Jährigen und der 17-Jährige wurden vorläufig festgenommen. Die weiteren Ermittlungen hat das Kriminalkommissariat Pforzheim übernommen.

