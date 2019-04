Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Linkenheim-Hochstetten - Zwei Einbrüche am vergangenen Osterwochenende

Karlsruhe (ots)

Gleich zu zwei Einbrüchen kam es am vergangenen Osterwochenende in Linkenheim - Hochstetten.

Bislang unbekannte sind in der Nacht zum Sonntag in eine Bäckerei in der Linkenheimer Rudolf-Diesel-Straße über die Eingangstür gewaltsam eingedrungen und verschafften sich so Zutritt in den Verkaufsraum sowie in die privaten Räume der Bäckerei. Auf ihrer Suche nach Wertgegenständen entdeckten die Diebe einen Tresor den sie mit Hilfe eines Hebelwerkzeuges aus der Wand entfernten und an sich nahmen. Im weiteren Verlauf öffneten sie ebenfalls gewaltsam die Spinde der Mitarbeiter und nahmen das aufgefundene Bargeld an sich. Mit ihrer Beute verschwanden die Diebe über die Eingangstür nach draußen. Der Diebstahlsschaden beläuft sich auf ca. 2500 Euro.

Zu einem weiteren Einbruch kam es am Montag gegen 15.00 Uhr in einem Vereinsheim im Reitäckerweg in Hochstetten. Die Langfinger beschädigten einen Rollladen und drückten das dahinter befindliche Fenster mit Gewalt auf. Auf einer Videoaufzeichnung konnten zwei Täter festgestellt werden, welche zuvor über das Fenster in das Vereinsheim einstiegen. Eine dritte bislang unbekannte Person stand vor dem Objekt schmiere. Nach wenigen Minuten kamen die Eindringlinge mit zwei Plastiktüten über eine Tür aus dem Gebäude und flüchteten zu Fuß in Richtung Radrennbahn. Was sich in den Tüten befand kann bislang nicht gesagt werden.

Der Polizeiposten Hardt ist nun auf der Suche nach Zeugen, welche Angaben zu den Einbrüchen machen können. Diese werden gebeten sich telefonisch unter 07247/ 980860 zu melden.

