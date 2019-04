Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Drei Verletzte nach Unfallflucht auf der Autobahn 5

Karlsruhe (ots)

Drei leicht verletzte Personen und ein Unfallschaden von rund 10.000 Euro sind nach einer Unfallflucht auf der Autobahn 5 zu beklagen, die sich am Ostersamstag zwischen den Anschlussstellen Karlsruhe-Nord in Fahrtrichtung Karlsruhe-Durlach ereignete.

Eine 38-jährige Citroën-Fahrerin aus den Niederlanden befuhr gegen 15.45 Uhr mit zwei Kindern im Alter von sieben und neun Jahren die rechte Spur der A5 in südliche Richtung, als sie wenige hundert Meter vor dem Karlsruher Dreieck von einem weißen Transporter geschnitten wurde.

Um eine Kollision mit dem Transporter zu vermeiden, zog sie ihr Fahrzeug nach links und stieß in der Folge mit der Mittelleitplanke aus Beton zusammen. Von dort wurde ihr Fahrzeug abgewiesen, gedreht und prallte schließlich auf die Leitplanke am rechten Fahrbahnrand. Der Fahrer des Transporters machte sich unerlaubt aus dem Staub. Die drei Insassen erlitten Prellungen und Schürfwunden, weshalb sie ambulant in einem Krankenhaus behandelt wurden.

Der nicht mehr fahrbereite Pkw wurde abgeschleppt. Hinweise zum Sachverhalt und dem gesuchten Transporter nimmt das Karlsruher Autobahnpolizeirevier unter 0721/944840 entgegen.

