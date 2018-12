Hochsauerlandkreis (ots) - Sundern:

Im Schweinsohl versuchten unbekannte Täter in eine Firma einzubrechen. Die Täter scheiterten an der Eingangstür. Der Tatzeitraum erstreckt sich über die letzten 30 Tage. Hinweise richten sie bitte an die Polizeiwache in Sundern unter der 02933 / 90 200.

