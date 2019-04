Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe- Unbekannte Männergruppe begeht Sachbeschädigungen

Karlsruhe (ots)

Nicht nur, dass eine sechsköpfige Gruppe Männer am Sonntagmorgen gegen 4 Uhr eine private Feier in der Kleingartenanlage in der Gut-Magnus-Straße/Geißenrainweg störte und dort Türen eintrat. Vermutlich sind dieselben Personen für massive Sachbeschädigungen in der dortigen Umgebung verantwortlich. Sie rissen Briefkästen von der Wand, stießen Blumenkübel um und beschädigten mehrere an der Straße abgestellte Autos. Zeugen gaben an, dass es sich um türkische Männer im Alter von Anfang bis Mitte 20 Jahre gehandelt haben soll. Wer Hinweise auf die Personengruppe geben kann oder die Vorfälle gesehen hat, wird gebeten, sich beim Polizeirevier Karlsruhe-Durlach, Telefon 0721 49070, zu melden.

