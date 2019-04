Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: Karlsruhe -Fahrradfahrerin angefahren und geflüchtet - Zeugen gesucht

Karlsruhe (ots)

Schwer verletzt wurde eine 45-jährige Fahrradfahrerin am Freitag um 21.55h im Kreuzungsbereich Sophienstraße/Nuitstraße. Die Frau war auf der Sophienstraße in stadtauswärtiger Richtung unterwegs, als ein Pkw in den Kreuzungsbereich einfuhr und mit der Fahrradfahrerin kollidierte. Ohne Anzuhalten entfernte sich der Pkw in Richtung Weinbrennerstraße. Jedoch konnte an der Unfallstelle ein Blinkerglas sichergestellt werden. Zeugen werden gebeten, sich mit der Verkehrspolizei Karlsruhe, Tel. 944840 in Verbindung zu setzen.

