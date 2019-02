Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA)Karlsruhe - 25-Jähriger nimmt sich in Vollzugsanstalt das Leben

Karlsruhe (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft und Polizeipräsidium Karlsruhe:

Ein 25 Jahre alter tunesischer Staatsangehöriger hat sich in der Nacht zum Mittwoch in einer Zelle der Justizvollzugsanstalt Karlsruhe das Leben genommen. Der Mann war am 26. Januar 2019 vom Landgericht Karlsruhe wegen versuchter Vergewaltigung zu einer Haftstrafe von drei Jahren verurteilt worden. Die ersten Ermittlungen der Kriminalpolizei ergaben keine Hinweise auf eine Fremdeinwirkung. Darüber hinaus hinterließ der Verstorbene einen Abschiedsbrief.

Wie bereits in einer gemeinsamen Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft und Polizeipräsidium Karlsruhe am 7. März 2018 berichtet, kam der damals 24-Jährige wegen dringenden Verdachts der versuchten Vergewaltigung in Untersuchungshaft. Ihm wurde vorgeworfen, in der Nacht zuvor gegenüber einer 30-jährigen Frau in einem Zimmer der Landeserstaufnahmestelle in Karlsruhe zudringlich geworden zu sein.

