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Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Hohenlohekreis: Kupferkabel gestohlen

Hohenlohekreis (ots)

Bretzfeld: Kupferkabel aus Solarpark gestohlen - Zeugen gesucht

Unbekannte entwendeten am vergangenen Wochenende eine größere Menge Kupferkabel aus einem Solarpark bei Bretzfeld. Zwischen Freitagabend und Montagmorgen entfernten die Täter mehrere Zaunelemente an der Umzäunung der beiden nebeneinanderliegenden Solarparks zwischen Bitzfeld und Schwöllbronn. Anschließend wurden die Gelände betreten und Kupferkabel im Wert von mehreren zehntausend Euro ausgebaut und abtransportiert. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07946 940010 an den Polizeiposten Bretzfeld.

Die Polizei Heilbronn ist jetzt übrigens auch auf WhatsApp vertreten. Hier geht es zu unserem Kanal: https://whatsapp.com/channel/0029Vb5xtFC7IUYQiWcl6y1v

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Heilbronn
Telefon: +49 (0) 7131 104-1010
E-Mail: HEILBRONN.PP.STS.OE@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell

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