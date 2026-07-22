Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Hohenlohekreis: Kupferkabel gestohlen

Hohenlohekreis (ots)

Bretzfeld: Kupferkabel aus Solarpark gestohlen - Zeugen gesucht

Unbekannte entwendeten am vergangenen Wochenende eine größere Menge Kupferkabel aus einem Solarpark bei Bretzfeld. Zwischen Freitagabend und Montagmorgen entfernten die Täter mehrere Zaunelemente an der Umzäunung der beiden nebeneinanderliegenden Solarparks zwischen Bitzfeld und Schwöllbronn. Anschließend wurden die Gelände betreten und Kupferkabel im Wert von mehreren zehntausend Euro ausgebaut und abtransportiert. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07946 940010 an den Polizeiposten Bretzfeld.

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