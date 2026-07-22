Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Stadtkreis Heilbronn: Aktionstag "Jugendschutz in der City"

Heilbronn (ots)

Im Rahmen der Konzeption "Sicheres Heilbronn" fand am Dienstag in der Heilbronner Innenstadt der Aktionstag "Jugendschutz in der City" statt. Zwischen 14:30 Uhr und 22 Uhr waren zahlreiche Einsatzkräfte des Polizeipräsidiums Heilbronn, des Polizeipräsidiums Einsatz, des Ordnungsamts der Stadt Heilbronn, des Kommunalen Ordnungsdienstes sowie des Hauptzollamts Heilbronn im Einsatz. Ziel der gemeinsamen Kontrollmaßnahmen war es, den Jugendschutz zu stärken, die Verkehrssicherheit insbesondere im Zusammenhang mit E-Scootern zu verbessern und eine sichtbare Präsenz in der Innenstadt zu zeigen. Im Verlauf des Einsatzes wurden 76 Personen kontrolliert. Zudem führten die Einsatzkräfte zahlreiche Bürger- sowie verkehrserzieherische Gespräche. Im Rahmen der Kontrollen wurden insgesamt 13 Straftaten und 20 Ordnungswidrigkeiten festgestellt. Hierbei ging es unter anderem um mutmaßlich unversteuerte Tabakwaren, nicht verkehrsfähige Vapes, Verstöße im Straßenverkehr sowie weitere ordnungsrechtliche Verstöße. Darüber hinaus wurden unter anderem drei Pfeffersprays sichergestellt. Zwei Männer wurden in Justizvollzugsanstalten eingeliefert, da gegen sie Vollstreckungshaftbefehle vorlagen.

Die Polizei Heilbronn ist übrigens auch auf WhatsApp vertreten. Hier geht es zu unserem Kanal: https://whatsapp.com/channel/0029Vb5xtFC7IUYQiWcl6y1

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell