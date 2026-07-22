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Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Main-Tauber-Kreis: Unfallflucht

Main-Tauber-Kreis (ots)

Boxberg: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Sachschaden in Höhe von circa 1.500 Euro verursachte eine bisher unbekannte Person mit ihrem Fahrzeug am Mittwochnachmittag in Boxberg und flüchtete anschließend. Eine 59-Jährige hatte ihren VW Golf auf dem Parkplatz eines Discounters in der Kurpfalzstraße geparkt. Gegen 15:45 Uhr parkte der Fahrer eines weißen Kastenwagens neben dem Golf vorwärts aus und blieb dabei an dem VW hängen. Nach dem Unfall fuhr der Unbekannte einfach davon, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Wer kann Angaben zum Unfallgeschehen, dem weißen Kastenwagen oder dessen Fahrer machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 09341 810 an das Polizeirevier Tauberbischofsheim.

Die Polizei Heilbronn ist jetzt übrigens auch auf WhatsApp vertreten. Hier geht es zu unserem Kanal: https://whatsapp.com/channel/0029Vb5xtFC7IUYQiWcl6y1v

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Heilbronn
Telefon: +49 (0) 7131 104-1010
E-Mail: HEILBRONN.PP.STS.OE@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell

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