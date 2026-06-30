Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Bad Mergentheim: Verkehrsunfall

Bad Mergentheim (ots)

Bad Mergentheim: LKW-Fahrer kommt von Fahrbahn ab - 62-Jähriger schwerverletzt

Ein 62-jähriger Fahrer eines LKW hat sich am Dienstag bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 290 schwere Verletzungen zugezogen. Der LKW-Fahrer war gegen 14:20 Uhr auf der B 290 in Richtung Bad Mergentheim unterwegs, als er auf Höhe Wachbach aufgrund bislang unbekannter Ursache nach links von der Fahrbahn abkam und gegen Bäume prallte. Durch den Aufprall wurde die Fahrgastzelle des LKW eingedrückt und der 62-Jährige musste durch die Feuerwehr befreit werden. Ein Rettungshubschrauber flog den Schwerverletzten in ein Krankenhaus. Die Bundesstraße war über mehrere Stunden in beide Richtungen gesperrt.

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