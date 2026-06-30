PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Heilbronn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Bad Mergentheim: Verkehrsunfall

Bad Mergentheim (ots)

Bad Mergentheim: LKW-Fahrer kommt von Fahrbahn ab - 62-Jähriger schwerverletzt

Ein 62-jähriger Fahrer eines LKW hat sich am Dienstag bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 290 schwere Verletzungen zugezogen. Der LKW-Fahrer war gegen 14:20 Uhr auf der B 290 in Richtung Bad Mergentheim unterwegs, als er auf Höhe Wachbach aufgrund bislang unbekannter Ursache nach links von der Fahrbahn abkam und gegen Bäume prallte. Durch den Aufprall wurde die Fahrgastzelle des LKW eingedrückt und der 62-Jährige musste durch die Feuerwehr befreit werden. Ein Rettungshubschrauber flog den Schwerverletzten in ein Krankenhaus. Die Bundesstraße war über mehrere Stunden in beide Richtungen gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Heilbronn
E-Mail: heilbronn.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Heilbronn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Heilbronn
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Heilbronn
Alle Meldungen Alle
  • 30.06.2026 – 14:52

    POL-HN: Stadt- und Landkreis Heilbronn: Einbrüche

    Heilbronn (ots) - Heilbronn: Zeugen nach Wohnungseinbruch gesucht Am Montagnachmittag verschaffte sich eine unbekannte Person unberechtigt Zutritt zu einer Wohnung in Heilbronn. Zwischen 15 Uhr und 15:50 Uhr gelangte der Täter durch gewaltsames Öffnen der Wohnungstüre ins Innere der Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Hugo-Rümelin-Straße. Anschließend wurden mehrere Fläschchen eines Substitutionsmittels sowie ...

    mehr
  • 30.06.2026 – 13:18

    POL-HN: Neckar-Odenwald-Kreis: Verkehrsunfallflucht, Falsche Polizeibeamte

    Neckar-Odenwald-Kreis (ots) - Osterburken: Nach Unfall geflüchtet - Zeugen gesucht Die Polizei sucht Zeugen nach einem Verkehrsunfall, der sich am Freitagabend bei Osterburken ereignet hat. Ein 80 Jahre alter Fahrer eines Ford fuhr gegen 18:15 Uhr in der Sindolsheimer Straße in Richtung Sindolsheim, als ihm ein weißer Transporter entgegen kamentgegenkam und zu weit ...

    mehr
  • 30.06.2026 – 13:04

    POL-HN: Stadt- und Landkreis Heilbronn: Brand, falsche Bankmitarbeiter

    Heilbronn (ots) - Heilbronn-Kirchhausen: Wohnungsbrand Am Samstagmittag explodierte vermutlich ein Feuerzeug auf einem Balkon in Kirchhausen. Gegen 12:45 Uhr meldeten mehrere Personen einen Brand auf einem Balkon einer betreuten Wohneinrichtung in der Poststraße. Beim Eintreffen der Beamten hatte die Feuerwehr bereits mit den Löscharbeiten begonnen und konnte die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren