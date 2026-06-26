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Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Neckar-Odenwald-Kreis: Falscher Polizeibeamter

Neckar-Odenwald-Kreis (ots)

Elztal: Seniorin betrogen

Am Mittwochabend übergab eine Frau in Elztal-Neckarburken ihr Erspartes an einen unbekannten Abholer in der Mosbacher Straße. Die Seniorin erhielt gegen 19 Uhr einen Anruf eines Mannes, der sich als Polizist ausgab. Er behauptete, dass die Tochter der Angerufenen in einen Verkehrsunfall verwickelt worden sei und selbst verletzt wurde. Der Anrufer teilte mit, dass auch eine schwangere Frau beteiligt gewesen sei und ihr ungeborenes Kind verloren habe. Damit ihre Tochter nicht ins Gefängnis müsse, solle die Seniorin nun Geld bezahlen. Das Telefonat wurde an ihre angebliche Tochter übergeben, wobei es sich um eine Betrügerin handelte. Sie sagte "Mama ich werde ins Gefängnis kommen, mir drohen fünf Jahre Haft." Danach wurde sie durch den falschen Polizeibeamten zur Zahlung eines Geldbetrages aufgefordert. Diesen übergab sie eine Stunde später, gegen 20 Uhr, an ihrer Haustür an einen Abholer. Er wird als schlank, etwa 1,70 bis 1,75 Meter groß, 30 bis 35 Jahre alt und mit kurzen hellen Haaren beschrieben. Er trug ein dunkles T-Shirt und sprach russisch. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 062618090 bei der Kriminalpolizei Mosbach zu melden.

Die Polizei Heilbronn ist jetzt übrigens auch auf WhatsApp vertreten. Hier geht es zu unserem Kanal: https://whatsapp.com/channel/0029Vb5xtFC7IUYQiWcl6y1v

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Heilbronn
E-Mail: heilbronn.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell

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