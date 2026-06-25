Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Heilbronn und des Polizeipräsidiums Heilbronn nach versuchtem Mord

Heilbronn (ots)

Am Dienstagmorgen gegen 08:10 Uhr wurde im Haagweg in Öhringen im Bereich des Haupteingangs eines Supermarktes ein Mitarbeiter des Ordnungsamtes durch einen Autofahrer verletzt. Der 31-Jährige war dort mit der Ausstellung eines Verwarnungsgeldes im öffentlichen Verkehrsraum befasst, da ein BMW verbotswidrig geparkt worden sein soll. Noch während der Mann an dem Pkw stand, soll der 74-jährige Nutzer des BMW nach bisherigen Erkenntnissen in das Fahrzeug eingestiegen und unvermittelt gegen den direkt vor dem Pkw stehenden Mitarbeiter des Ordnungsamtes gefahren sein. Hierbei kam es zur Kollision, in deren Folge der 31-Jährige auf die Motorhaube aufgeladen wurde und nach einer Fahrtstrecke von etwa 30 bis 40 Metern zu Boden fiel, nachdem der Beschuldigte den Pkw durchgehend beschleunigt haben soll. Der Fahrzeugführer setzte seine Fahrt anschließend ohne anzuhalten fort und soll hierbei auch bei für ihn rot zeigender Ampel über eine Kreuzung geflüchtet sein. Der 31-jährige Mann wurde leicht verletzt mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht, das er noch am selben Tag wieder verlassen konnte. Durch umgehend eingeleitete Ermittlungen des Polizeireviers Öhringen und des Kriminalkommissariats Künzelsau gelang es, den mutmaßlichen Fahrer des BMW ausfindig zu machen und noch am selben Tag vorläufig festzunehmen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heilbronn wurde der Tatverdächtige am Folgetag einem Haftrichter am Amtsgericht Öhringen vorgeführt, der Haftbefehl wegen des Verdachts des versuchten Mordes und der gefährlichen Körperverletzung erließ und in Vollzug setzte. Der 74-Jährige wurde im Anschluss in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07940 9400 beim Polizeirevier Künzelsau zu melden. Polizeipräsident Frank Spitzmüller macht deutlich: "Gewalt gegen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kommunaler Ordnungsdienste ist in keiner Weise hinnehmbar. Sie ist ein Angriff auf Menschen, die täglich im öffentlichen Raum für Sicherheit und Ordnung zum Wohl aller Bürgerinnen und Bürger im Einsatz sind."

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