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Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Neckar-Odenwald-Kreis: Nach Flucht festgenommen

Neckar-Odenwald-Kreis (ots)

Buchen: Zeugen nach Flucht vor Polizei gesucht

Ein 34-Jähriger flüchtete am Mittwochnachmittag in Buchen-Bödigheim mit seinem Audi vor der Polizei. Der Mann fiel gegen 14:15 Uhr auf, da er den Motor seines Fahrzeugs aufheulen ließ und beschleunigt an Beamten vorbeifuhr, die gerade ein anderes Fahrzeug in der Hauptstraße kontrollierten. Ein Polizist wies den Audi-Lenker mit Handzeichen an stehen zu bleiben, er fuhr jedoch über die Gegenfahrbahn davon. Die Streife nahm die Verfolgung auf. Der 34-Jährige flüchtete über die Straße "Am Römer" auf angrenzende Feldwege in Richtung Roßhof. Am Ende eines Feldwegs hielt der Audi-Fahrer schließlich an und konnte vorläufig festgenommen werden. Bei der Kontrolle ergaben sich mehrere Verstöße. Der 34-Jährige ist nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis, ein Atemalkoholtest ergab über 0,5 Promille und ein Urintest verlief positiv auf THC. Daher wurde er zur Blutentnahme ins Krankenhaus gebracht und sein Mobiltelefon sichergestellt. Er muss nun mit mehreren Anzeigen rechnen. Personen, die die Fahrt des Mannes beobachten konnten oder gefährdet wurden, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Buchen unter der Telefonnummer 06281 9040 zu melden.

Die Polizei Heilbronn ist jetzt übrigens auch auf WhatsApp vertreten. Hier geht es zu unserem Kanal: https://whatsapp.com/channel/0029Vb5xtFC7IUYQiWcl6y1v

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Heilbronn
E-Mail: heilbronn.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell

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