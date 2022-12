Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 16.12.2022 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Schöntal: Unfall auf schneeglatter Fahrbahn

Rund 6.000 Euro Sachschaden entstand am Donnerstagmorgen bei einem Verkehrsunfall auf schneeglatter Fahrbahn bei Schöntal. Gegen 6.15 Uhr befuhr ein 27-Jähriger mit seiner Mercedes C-Klasse die Kreisstraße zwischen Rossach und Berlichingen. Vermutlich aufgrund der Witterung und nicht angepasster Geschwindigkeit, verlor der Mann die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam mit dem Wagen von der Straße ab. In der Folge prallte der Mercedes gegen einen Baum. Der 27-Jährige blieb unverletzt. An dem Pkw entstand lediglich Sachschaden. Dieser wurde jedoch so stark beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste.

Öhringen: Dieseldiebstahl - Zeugen gesucht

Diebe saugten zwischen Mittwochmittag, gegen 11.45 Uhr, und Donnerstagmorgen, gegen 4.40 Uhr, mehrere hundert Liter Diesel aus einem in Öhringen geparkten Lkw. Innerhalb dieses Zeitraums begaben sich die Unbekannten in den Verrenberger Weg, brachen den Tank des Lasters auf und entwendeten circa 350 Liter Kraftstoff. Anschließend flohen die Täter unerkannt. Das Polizeirevier Öhringen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können oder in diesem Bereich eine verdächtige Wahrnehmung gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 07941 9300 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Bretzfeld: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Eine bislang unbekannte Person verursachte am Mittwochabend, zwischen 20 Uhr und 21 Uhr, einen Verkehrsunfall in Bretzfeld und flüchtete im Anschluss. Der oder die Unbekannte touchierte mit einem Fahrzeug einen in der Hofgartenstraße geparkten Seat Turraco. Durch den Zusammenstoß entstand Sachschaden in Höhe von circa 6.000 Euro. Das Polizeirevier Öhringen hat die Ermittlungen zur Unfallflucht aufgenommen und sucht nun Zeugen, welche den Unfall beobachtet haben oder dazu Angaben machen können. Diese werden gebeten sich unter der Telefonnummer 07941 9300 zu melden.

Künzelsau: Wohnungseinbruch - Zeugen gesucht

Einbrecher verschafften sich am Donnerstagnachmittag unbemerkt Zutritt zu einem Wohnhaus in Künzelsau. Gegen 16.50 Uhr drang der Unbekannte über eine zerbrochene Fensterscheibe in eine Wohnung in der Lindenstraße ein. Aus dem Inneren entwendete er persönliche Gegenstände und verließ das Gebäude vermutlich über die Eingangstür des Mehrfamilienhauses. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Angaben zu dem Einbruch machen können, sich beim Polizeirevier Künzelsau unter der Telefonnummer 07940 9400 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell