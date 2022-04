Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 29.04.2022 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Bad Mergentheim: BMW fängt Feuer - 15.000 Euro

Vermutlich ein technischer Defekt war die Ursache eines brennenden BMWs am Donnerstagnachmittag in Bad Mergentheim. Gegen 16 Uhr war die 30-jährige BMW-Lenkerin auf der Alten Würzburger Straße in Richtung Löffelstelzen unterwegs, als ihr Auto ausging. Das Auto ließ sich nicht mehr starten und begann unter der Motorhaube zu Rauchen. Das Feuer konnte von der Feuerwehr gelöscht werden. Der Schaden am BMW beläuft sich auf etwa 15.000 Euro. Er war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Für die Lösch- und Bergungsarbeiten musste die Alte Würzburger Straße kurzzeitig gesperrt werden.

Bad Mergentheim: Drei Leichtverletzte und 15.000 Euro Sachschaden nach Unfall

Drei leichtverletzte Personen und ein Schaden von 15.000 Euro waren die Folge eines Unfalls am Donnerstagvormittag in Bad Mergentheim. Beim Ausfahren aus einem Parkhaus in der Johann-Hammer-Straße fuhr eine 72-Jährige mit ihrem Skoda gegen 10 Uhr auf den BMW eines 52-Jährigen auf. Durch die Kollision wurde der Skoda auf die andere Straßenseite und gegen eine Laterne geschleudert. Dabei wurde ein Zaun beschädigt der eine 26-jährige Fußgängerin verletzte. Die beiden Autofahrer und die Fußgängerin erlitten leichte Verletzungen und der BMW-Fahrer und die 26-Jährige kamen zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.

Boxberg: 11-jähriger Radfahrer bei Unfall schwerverletzt

Schwer verletzt wurde ein 11-Jähriger bei einem Unfall am Donnerstagnachmittag in Boxberg. Der Junge war mit seinem Fahrrad gegen 17 Uhr auf der Tottenheimer Straße in Richtung Unterschüpfer Straße unterwegs, als ein 78-Jähriger mit seinem VW von der Unterschüpfer Straße in diese abbog. Der VW-Fahrer kollidierte mit dem Radfahrer. Das Kind wurde schwer verletzt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf circa 3.000 Euro.

Tauberbischofsheim: 19 Autos im Stadtgebiet zerkratzt

Zwischen Freitag, den 22. April und Dienstag, den 26. April, zerkratzten eine oder mehrere Unbekannte insgesamt 19 Fahrzeuge in Tauberbischofsheim. Der oder die Täter zerkratzten und beschädigten die im Wohngebiet Brenner geparkten Fahrzeuge. Auch Blumen fielen Randalierern in der Nacht auf Samstag in der Fußgängerzone zum Opfer. Wer hat am vergangenen Wochenende etwas Verdächtiges gesehen oder kann Hinweise auf den oder die Täter geben? Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Tauberbischofsheim, Telefon 09341 810, entgegen.

Külsheim: Paketdienst schneller als die Polizei erlaubt - Zeugen gesucht

Bei Geschwindigkeitskontrollen am Freitagmorgen bei Külsheim fiel Beamten der Vekehrspolizei Tauberbischofsheim ein schneller Transporter auf. Der 21-jährige Fahrer war zwischen 9.10 Uhr und 9.20 Uhr auf der Landesstraße 508 durch seine Überholmanöver und ein Überschreiten der zulässigen Geschwindigkeit um 45 km/h bei erlaubten 50 km/h aufgefallen. Er konnte nach der Fahrt von Zigeunerstock nach Steinbach angehalten und einer Kontrolle unterzogen werden. Hier stellten die Polizisten fest, dass der junge Mann seine Pakete nicht gesichert hatte. Zuvor war der Paketfahrer von 8.45 Uhr bis 9.20 Uhr zwischen Tauberbischofsheim und Hundheim unterwegs. Die Verkehrspolizei Tauberbischofsheim bittet Zeugen oder Personen, die durch die Fahrweise des Transporter-Fahrers gefährdet wurden, sich unter der Telefonnummer 09341 60040, zu melden.

