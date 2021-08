Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 04.08.2021 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn

Präsidiumsbereich Heilbronn: Müllablagerungen im Wald

In den Wäldern im Bereich des Heilbronner Polizeipräsidiums entsorgen Unbekannte immer wieder illegal Abfälle. Von Hausmüll über Autoreifen bis hin zu Bauschutt, wird alles Mögliche an Unrat in die Wälder geworfen. Selbst vor Schutzgebieten machen die Umweltsünder dabei keinen Halt. Insbesondere Müll, der bei Hausrenovierungen anfällt, wurde in den vergangenen Monaten vermehrt in unseren Wäldern gefunden. Vermutlich bieten Unbekannte den Bauherren an, die Entsorgung kostengünstig zu übernehmen und werfen die Abfälle dann einfach in die Natur. Die Auftraggebenden wissen oftmals nicht, dass der Müll nicht fachgerecht entsorgt wurde und die Kosten dafür später von der Allgemeinheit getragen werden müssen. Die Polizei bittet Zeugen, die im Wald Abfälle entdecken oder Personen beim Ablegen beobachten können, sich bei der nächstgelegenen Polizeidienststelle zu melden.

Dörzbach: Zeugen nach Sachbeschädigung gesucht

Von Sonntag auf Montag randalierten Unbekannte auf einem Schulgelände in Dörzbach und verursachten dabei Sachschaden. Die Täter begaben sich innerhalb dieser Zeit zu der Schule im Mühlgartenweg und rissen mehrere Pflanzen sowie den dazugehörigen Bewässerungsschlauch heraus. Ebenfalls besprühten die Unbekannten die Wand der Turnhalle und einen Fahrradständer mit blauer Farbe. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet die Bevölkerung um ihre Mithilfe. Zeugen, die Angaben zu dem Vorkommnis machen können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Krautheim, Telefon 06294 234, zu melden.

Niedernhall: Versuchter Einbruch - Zeugen gesucht

Einbrecher versuchten in der vergangenen Woche in eine Firma in Niedernhall einzubrechen. In der Nacht auf Mittwoch, zwischen 19 Uhr und 7 Uhr, begaben sich die Täter zu dem Firmengebäude in der Salzstraße und machten sich an der Haupteingangstüre zu schaffen. Die Tür hielt stand und die Einbrecher flüchteten unerkannt. Sie hinterließen lediglich Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Zeugen, die Angaben zu dem versuchten Einbruch machen können oder in diesem Bereich eine verdächtige Wahrnehmung machen konnten, werden gebeten, sich an den Polizeiposten Niedernhall, Telefon 07940 8294, zu wenden.

