POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 03.08.2021 mit einem Bericht aus dem Hohenlohekreis

A6 / Bretzfeld: Vollsperrung nach Verkehrsunfall

Nach einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 6 bei Bretzfeld wurden sämtliche Fahrbahnen in Fahrtrichtung Heilbronn voll gesperrt. Gegen 9.30 Uhr kollidierten zwei Lkw miteinander, wodurch einer der Laster quer auf beiden Fahrstreifen zu Stillstand kam. Durch den Zusammenprall wurden beide Lkw so stark beschädigt, dass diese nicht mehr fahrbereit waren und die Autobahn ab der Anschlussstelle Bretzfeld gesperrt werden musste. Bei dem Unfall erlitt einer der Fahrer leichte Verletzungen. Für die Bergung der Laster musste zunächst die Ladung beider Lkw umgeladen werden. Die Sperrung der Fahrbahnen dauern noch an, da die Bergungsarbeiten noch nicht abgeschlossen sind. Die Unfallursache ist noch unklar. Die Ermittlungen dauern noch an.

