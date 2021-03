Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn mit einem Beitrag aus dem Stadtkreis Heilbronn vom 21.03.2021

Heilbronn (ots)

Heilbronn: Schwerer Verkehrsunfall

Ein 21- jähriger befuhr am frühen Sonntagmorgen mit einem Pkw Seat Leon die Erlenbacher Straße in Richtung Wartbergstraße. Offensichtlich auf Grund überhöhter Geschwindigkeit und vermutlich unter Beeinflussung von Betäubungsmitteln kommt er nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte frontal mit einem auf Höhe der Hausnummer 43 befindlichen Baum. Nach dem Aufprall konnte sich der Fahrer noch alleine aus seinem Fahrzeug befreien, bevor er durch Zeugen neben seinem Pkw liegend aufgefunden wurde. Der Fahrer erlitt durch den Unfall schwere Verletzungen und wurde ins Klinikum nach Heilbronn eingeliefert. Bei dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen. Am Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

Christoph Weigand, PvD

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell