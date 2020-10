Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 23.10.2020 mit einem Bericht aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Künzelsau: Bagger beschädigt Gasleitung

Bei Bauarbeiten beschädigte der Fahrer eines Baggers am Freitag gegen 10.50 Uhr versehentlich eine Gasleitung in der Schliffenstraße in Künzelsau. Der 22-Jährige führte Bauarbeiten in der Nähe einer Werkstankstelle in der Schliffenstraße in Künzelsau aus und beschädigte hierbei eine Erdgasleitung. Aufgrund der Beschädigung wurden umliegende Gebäude kurzfristig evakuiert. Nach Überprüfung der Feuerwehr wurde die Evakuierung gegen 11.35 Uhr aufgehoben. Der Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden, durch den Vorfall kamen keine Personen zu Schaden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Heilbronn

Telefon: 07131/104-1013

E-Mail: heilbronn.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell