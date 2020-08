Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 28.08.2020 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Osterburken: Holzschuppen geriet in Brand +++ Ergänzung +++

Warum ein Reisighaufen neben einem Holzschuppen im Osterburkener Sportplatzweg am Donnerstagabend, gegen 18.27 Uhr, in Brand geriet, ist bislang unklar. Nach bisherigen Ermittlungen brach das Feuer im Reisighaufen aus und griff dann auf den Holzschuppen am Sportplatz über. Die Feuerwehr Osterburken war mit 16 Einsatzkräften und vier Fahrzeugen vor Ort und konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen. Der entstandene Sachschaden wird auf 4.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zur Brandursache hat zunächst die Polizei in Buchen übernommen. In diesem Zusammenhang sucht der Polizeiposten Adelsheim nach Zeugen. Diese werden darum gebeten, sich unter der Telefonnummer 06291 648770 zu melden.

Unterschwarzach: Hakenkreuz auf Feldweg gesprüht

Auf einem Feldweg in Unterschwarzach, hinter der Lerchen- und Industriestraße, wurden in der Nacht auf Donnerstag Symbole auf den Weg gesprüht. Hierbei handelte es sich nach ersten Ermittlungen um ein Hakenkreuz mit dem Schriftzug "Ausländer raus" und der Schriftzug "ACAB". Der Polizeiposten Aglasterhausen hat die Ermittlungen aufgenommen. In der Straße Brestlich wurde zudem der Reifen eines geparkten BMW zerstochen. Für beide Fälle sucht der Polizeiposten nach Zeugen. Hinweise werden unter der Telefonnummer 06262 9177080 entgegengenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Heilbronn

Telefon: 07131 104-10 17

E-Mail: heilbronn.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell