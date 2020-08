Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 28.08.2020 mit Berichten aus dem Land- und Stadtkreis Heilbronn

Heilbronn

Sinsheim: Stützfuß auf Autobahn

Eine unbekannte Person hat am Donnerstagvormittag einen Stützfuß von ihrem Fahrzeug verloren. Der blaue, etwa 50 Zentimeter lange Stützfuß, fiel, vermutlich gegen 11 Uhr, von einem Lastwagen auf die Fahrbahn der A6 zwischen den Anschlussstellen Sinsheim/Steinsfurt und Bad Rappenau. Drei Fahrzeugführer bemerkten das Hindernis auf der Fahrbahn zu spät und überfuhren den Stützfuß. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 3.000 Euro. Zeugen, die gesehen haben, wer den Gegenstand verloren hat oder der Verlierer selbst, werden gebeten, sich beim Verkehrsdienst Weinsberg, Telefonnummer 07134 5130 zu melden.

Lehrensteinsfeld: Mit handschriftlichen Kennzeichen auf Autobahn

Mit selbstgeschriebenen Kennzeichen war ein 19-Jähriger am Donnerstagnachmittag auf der A81 in Richtung Würzburg unterwegs. Der junge Mann hatte den Renault gekauft und fuhr ihn nun zu sich nach Hause. Die selbstgestalteten Kennzeichen weckten gegen 17.15 Uhr zwischen den Anschlussstellen Heilbronn-Untergruppenbach und Weinsberg/Ellhofen die Neugier einer Streife. Der Peugeot-Fahrer wurde einer Kontrolle unterzogen. Dabei konnten die Beamten feststellen, dass der 19-Jährige nicht im Besitz eines Führerscheins war und auch keinen Nachweis über die rechtmäßige Zulassung der selbstgestalteten Kennzeichen hatte. Er muss nun, unter anderem, mit einer Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Kennzeichenmissbrauchs rechnen.

Erlenbach: 55.000 Euro Sachschaden bei Auffahrunfall auf der A6

Am Donnerstagmorgen fuhr ein 39-jähriger Sattelzugfahrer auf der A6 auf einen vor ihm abbremsenden LKW mit Anhänger eines 29-Jährigen auf. Der Sattelzuglenker erkannte gegen 9 Uhr vermutlich zu spät, dass der in Richtung Würzburg vorausfahrende LKW mit seinem Anhänger abbremste und konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Für Die Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten mussten der rechte Fahrtstreifen und der Seitenstreifen zwischen dem Autobahnkreuz Weinsberg und der Anschlussstelle Heilbronn/Neckarsulm gesperrt werden. Beide Fahrzeuge und ihre Anhänger waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 55.000 Euro. Verletzt wurde niemand. Durch die Sperrung entstand ein Rückstau von etwa vier Kilometern.

Heilbronn: 17.500 Euro Sachschaden bei Unfall

An der Einmündung der Charlottenstraße in die L1100 kollidierten am Mittwochnachmittag ein Audi A5 eines 19-Jährigen und ein Audi Q7 einer 37-Jährigen. Die Frau wollte gegen 16.15 Uhr mit ihrem Auto von der Landstraße nach rechts in die Charlottenstraße abbiegen. Während die Audi-Fahrerin abbog, überholte der junge Mann sie mit seinem A5 offenbar rechts. Bei dem Zusammenstoß wurde niemand verletzt. Der Sachschaden wird auf etwa 17.500 Euro geschätzt.

Heilbronn: Ein Leichtverletzter bei Auffahrunfall

Vermutlich aufgrund Unachtsamkeit ist eine 52-Jährige am Donnerstagmittag in Heilbronn auf einen vor ihr haltenden BMW aufgefahren. Die Frau war mit ihrem Polo gegen 14.00 Uhr auf der Paul-Göbel-Straße unterwegs und fuhr auf den vor ihr stehenden BMW eines 39-Jährigen auf. Der Mann wurde bei dem Unfall leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von etwa 15.000 Euro.

Bad Friedrichshall: Von der Sonne geblendet

Vermutlich aufgrund der teifstehenden Sonne übersah eine 36-jährige Seat-Fahrerin am Donnerstagnachmittag in Bad Friedrichshall eine entgegenkommende 39-Jährige in ihrem Skoda. Die Seat-Lenkerin war gegen 17 Uhr von der Kocherwaldstraße nach links in die Friedrich-Ebert-Straße abgebogen. Dabei kollidierte sie mit der auf der Kocherwaldstraße entgegenkommenden Skoda-Fahrerin. Die 39-Jährige wurde leicht verletzt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 25.000 Euro.

Ilsfeld: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Eine unbekannte Person beschädigte am Donnerstagmorgen mit ihrem Fahrzeug einen BMW in Ilsfeld und fuhr davon ohne sich um den Schaden zu kümmern. Zwischen 10 Uhr und 10.15 Uhr war der BMW eines 77-Jährigen auf einem Supermarktparkplatz in der Robert-Mayer-Straße abgestellt. In diesem Zeitraum muss die Person mit ihrem Fahrzeug das Auto am rechten Heck beschädigt haben. Zeugen die den Unfall beobachten konnten oder Hinweise auf den Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Weinsberg, Telefonnummer 07134 9920, zu melden.

Bad Wimpfen: In Zimmer randaliert und Widerstand gegen die Polizei geleistet

Ein 26-Jähriger randalierte am Donnerstagabend zunächst in seinem Zimmer in Bad Wimpfen und leistet dann Widerstand gegen die Polizei. Der Mann hatte, nach Zeugenberichten mehrere Mitbewohner des Gebäudes in der Industriestraße beleidigt und bedroht. Gegen 18.30 Uhr randalierte der Mann in dem Gebäude, so dass die Polizei gerufen wurde. Das Mobiliar im Zimmer des Randalierers war sichtlich beschädigt. Gegenüber den Beamten zeigte sich der 26-Jährige unkooperativ und beleidigte die Polizisten. Der Mann wurde von der Polizei aus dem Gebäude gebracht. Hierbei sperrte er sich und trat gegen die Beamten. Da bei ihm Anzeichen auf einen psychischen Ausnahmezustand vorlagen, wurde er in eine psychiatrische Einrichtung verbracht.

