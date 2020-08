Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: 2 Mal Reifenplatzer auf der Autobahn verursacht Vollsperrung in beide Richtungen

Hohelohekreis (ots)

Gemarkung Waldenburg: Reifenplatzer verläuft klimplich Am Freitag, gegen 16.15 Uhr, ereignete sich auf der BAB A6 auf der Richtungsfahrbahn Nürnberg zwischen der Anschlussstelle Neuenstein und der Tank-und Rastanlage Hohenlohe Süd ein Unfall aufgrund eines Reifenplatzers. Beteiligt war hier ein Wohnmobil, das durch einen geplatzen Reifen auf dem rechten Fahrstreifen ins Schleudern kam. Eine 40-jährige Lenkerin aus Frankreich konnte das schleudernde Wohnmobil noch unter Kontrolle bringen, jedoch verteilten sich auf allen Fahrstreifen herausgeschleuderte Gegenstände aus dem Wohnmobil. Die Lenkerin des Wohnmobils wurde nicht verletzt. Weitere Verkehrsteilnehmer wurde nach bisherigen Erkenntnissen nicht beschädigt. Den Sachschaden schätzt die Polizei bei diesem Unfall auf 3000 Euro. Das Wohnmobil war nach einem Reifenwechsel vor Ort wieder fahrbereit. Zur Unfallaufnahme und Fahrbahnreinigung musste die Richtungsfahrbahn Nürnberg voll gesperrt werden. Alle drei Fahrstreifen konnten um 17.50 Uhr wieder für den Verkehr freigegeben werden.

Gemarkung Neuenstein: Reifenplatzer verursacht hohen Sachschaden Am heutigen Freitagnachmittag, gegen 16.35 Uhr, ereignete sich auf der BAB A6 auf der Richtungsfahrbahn Mannheim auf Höhe der Rastanlage Hohenlohe Nord, ca. 1,5 Kilometer von der Unfallstelle des Wohnmobils mit Reifenplatzer entfernt, ein Verkehrsunfall mit einem Fiat Ducato Kleintransporter. Nach den bisherigen Ermittlungen befuhr der 21-jährige Lenker des Fiat Ducato den linken der drei Fahrstreifen. Aufgrund eines Reifenplatzers verlor der Fahrzeuglenker die Kontrolle über sein Fahrzeug. Dieses schleuderte über alle drei Fahrstreifen und kollidierte am Ende des dortigen Beschleunigungsfahrstreifens der Rast- und Tankanlage Hohenlohe Nord mit der Leitplanke. Das Fahrzeug wurde abgewiesen und überschlug sich und kam abseits der Fahrbahn im auf dem Dach zum Liegen. Aufgrund der herumliegenden Fahrzeugteile auf allen drei Fahrstreifen musste die Richtungsfahrbahn voll gesperrt werden. Drei aus Rumänien stammende Insassen wurden hierbei leicht verletzt. Im Einsatz waren neben der Verkehrspolizei aus Weinsberg auch 3 Rettungswagen und ein Notarztteam. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf ca. 15.000 Euro. Die Fahrbahn in Richtung Mannheim war zunächst bis 17.25 Uhr komplett gesperrt, dann konnte der linke Fahrstreifen wieder ge-öffnet werden. Bis 18.15 Uhr konnte die komplette Richtungsfahrbahn Mannheim wieder freigegeben werden.

