Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 20.08.2020 mit Berichten aus dem Land- und Stadtkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Heilbronn: Auffahrunfall

Am Dienstagabend fuhr ein Lkw auf einen vorausfahrenden Pkw in Heilbronn auf. Gegen 18.15 Uhr befuhr ein 33-Jähriger mit seinem Lkw die Peter-Bruckmann-Brücke. Hierbei übersah er vermutlich den vor ihm fahrenden und abbremsenden Mercedes eines 28-Jährigen. Daraufhin prallte der Lkw gegen das Heck des Autos. Durch den Zusammenstoß wurde der 28-Jährige leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 20.000 Euro.

Heilbronn: Unter Drogeneinfluss gefahren

Ein 20-Jähriger steht im Verdacht am Mittwochnachmittag ein Auto in Heilbronn gefahren zu haben, obwohl er unter dem Einfluss berauschender Mittel stand. Gegen 14.30 Uhr kontrollierten Polizeibeamte den Mann mit seinem Wagen in der Würzburger Straße. Hierbei kam der Verdacht auf, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Drogen stand. Ein Drogentest bestätigte diesen Verdacht. Weiter wurden in dem Auto entsprechende Utensilien zum Konsum von Drogen aufgefunden. Der 20-Jährige musste mit zu Blutentnahme ins Krankenhaus und hat nun mit einer Anzeige zu rechnen.

Eppingen: Unfallflucht - Zeugen gesucht!

Ein Unbekannter beschädigte in der Nacht auf Mittwoch mit seinem Fahrzeug einen geparkten Pkw in Eppingen und fuhr davon. Zwischen 21.30 Uhr und 10 Uhr stand der Seat Leon am Straßenrand in der Jakob-Dörr-Straße. In diesem Zeitraum touchierte der Unfallverursacher den linken hinteren Kotflügel des Seats und kümmerte sich nicht um den Schaden in Höhe von circa 1.000 Euro. Zeugen des Unfallgeschehens werden gebeten, sich beim Polizeirevier Eppingen unter der Telefonnummer 07262 60950 zu melden.

Eppingen: Heckenbrand - Zeugen gesucht!

Aus bislang ungeklärten Gründen stand am Mittwochabend eine Hecke in Eppingen in Brand. Gegen 18 Uhr rückten Polizei und Feuerwehr zu dem Brand in der Mozartstraße aus. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand ein Thuja-Hecke auf einer Länge von circa fünf Metern im Vollbrand. Die Feuerwehr löschte daraufhin die Flammen. Durch das Feuer entstand an der Hecke und dem angrenzenden Haus Sachschaden in Höhe von circa 30.000 Euro. Warum die Hecke begann zu brennen, ist Bestandteil der Ermittlungen. Nun bittet die Polizei die Bevölkerung um ihre Mithilfe. Zeugen, die Angaben zu dem Brandgeschehen machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Eppingen, Telefon 07262 60950, zu melden.

Neckarsulm: Verkehrsunfall mit Hohem Sachschaden

Knapp 14.000 Euro Sachschaden ist das Resultat eines Unfalls am Mittwochmorgen in Neckarsulm. Ein 49-Jähriger befuhr mit seinem KIA gegen 9 Uhr die Südstraße. An der Kreuzung zur Lindenstraße überquerte der Mann mit seinem Wagen den Kreuzungsbereich. Hierbei übersah er vermutlich den von rechts kommenden Mercedes eines 66-Jährigen. Dies führte zu einer Kollision beider Fahrzeuge im Kreuzungsbereich. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von circa 14.000 Euro. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt.

Nordheim: Unfall verursacht und geflüchtet - Zeugen gesucht!

Ein Unbekannter beschädigte in der Nacht auf Mittwoch ein geparktes Auto in Nordheim. Der BMW 118i stand zwischen 17.15 Uhr und 06.30 Uhr im Birkenweg. Der Unfallverursacher touchierte in dieser Zeit den BMW am linken Frontbereich und verursachte Sachschaden in Höhe von circa 3.500 Euro. Anschließend fuhr dieser weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Zeugen, die Angaben zu dem Unfall machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Lauffen, Telefon 07133 2090, zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Heilbronn

Telefon: 07131 / 104 - 1018

E-Mail: heilbronn.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell