Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 20.08.2020 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Buchen: Kinderfahrrad gestohlen

Mit einem Diebstahl hat eine unbekannte Person am Dienstagabend ein Kind in Buchen sehr traurig gemacht. Der Junge hatte sein blaues 14-Zoll-Kinderfahrrad gegen 18 Uhr unverschlossen in der Linsengasse abgestellt und jemanden besucht. Gegen 22 Uhr war das Stevens Tour-Rad mit einem Wert in Höhe von 500 Euro verschwunden. Nun sucht die Polizei nach Zeugen, die Hinweise über den Verbleib des Zweirads geben können. Diese werden gebeten werden, sich unter der Telefonnummer 06281 904-0 beim Polizeirevier Buchen zu melden.

Billigheim: Schilderdiebe unterwegs

Der Neckar-Odenwald-Kreis vermisst ein in Billigheim aufgestelltes Landkreisschild. Bevor Unbekannte es im Zeitraum vom 3. und 11. August entfernten, stand dieses an der Landesstraße 586 auf der Gemarkung Waldmühlbach. Zeugenhinweise gehen an den Polizeiposten Schefflenz mit der Telefonnummer 06293 233.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Heilbronn

Telefon: 07131 104-10 18

E-Mail: heilbronn.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell