Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Nachtrag zur Pressemeldung vom 16.08.2020 - Datumskorrektur

Heilbronn (ots)

Neckar-Odenwald-Kreis

Bei der Pressemeldung hat sich ein Datumsfehler eingeschlichen. Richtiges Datum ist natürlich der 15.08.2020 nicht wie versehentlich berichtet 15.06.2020

Neckarzimmern: Polizeihubschrauber zur Personensuche eingesetzt

Bereits am Samstag, 15.08.2020, um 17.20 Uhr, kam es zu einem polizeilichen Einsatz, in dessen Verlauf sich eine Person in einem psychischen Ausnahmezustand von zuhause in unbekannte Richtung entfernte. Um dieser Person medizinische Hilfe zuzuführen, wurde ein Polizeihubschrauber zur Suche eingesetzt. Die Person konnte letztendlich wohlbehalten an ihrer Wohnanschrift angetroffen werden.

