POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 25.03.2020 mit mehreren Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Adelsheim: Graffiti an Schule

Mit roter Farbe besprühten Unbekannte in der Nacht von Montag auf Dienstag die Martin-von-Adelsheim-Schule. Der Schaden an der Schule in der Adelsheimer Obere Eckenbergstraße kann derzeit noch nicht beziffert werden. Die Polizei sucht Zeugen. Wer etwas gesehen hat oder Hinweise auf den Täter hat, wird gebeten, sich bei dem Polizeiposten Adelsheim, Telefonnummer 06291 648770, zu melden.

Obrigheim: Zusammenstoß in Einmündung

Zu einem Unfall mit etwa 9.000 Euro Sachschaden kam es am Dienstagmorgen in Obrigheim. An der Einmündung des Eschenwegs in die Straße "Im Valtert" stießen ein Ford und ein VW zusammen. Der VW-Fahrer war gegen 8 Uhr mit seinem Scirocco auf der vorfahrtsberechtigten Straße "Im Valtert" unterwegs, als die 32-Jährige mit ihrem Ford Kuga von dem Eschenweg in diese einbog. Dabei missachtete sie anscheinend die Vorfahrt des 24-Jährigen und stieß mit diesem zusammen. Bei dem Unfall verletzte sich glücklicherweise niemand, allerdings entstand ein Sachschaden von etwa 9000 Euro.

Aglasterhausen: Parkrempler mit Unfallflucht

Eine unschöne Überraschung erlebte eine 48-Jährige am Freitagmittag, als sie einen Schaden an ihrem Dacia bemerkte. Die Frau hatte ihr Auto auf einem Supermarkt-Parkplatz im oberen Tal in Aglasterhausen abgestellt. Eine unbekannte Person streifte gegen 13.30 Uhr mit ihrem Fahrzeug den geparkten PKW und fuhr davon, ohne sich bei der Geschädigten oder der Polizei zu melden. Der Schaden am Dacia beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Wer hat den Unfall gesehen oder kann Hinweise auf den Verursacher geben? Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06262 9177080 bei dem Polizeiposten Aglasterhausen zu melden.

