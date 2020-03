Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 25.03.2020 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Lauda-Königshofen: Anzeige nach Familientreffen

Zwei Familien aus Bayern zu Besuch hatte eine Familie in Lauda-Königshofen. Trotz der Corona-Krise war eine Königshofener Familie am Dienstagabend nicht gewillt, auf Besuch zu verzichten. Die gerufene Streife konnte gegen 19 Uhr insgesamt dreizehn Personen feststellen, die den empfohlenen Sicherheitsabstand offensichtlich nicht einhielten und sich am Straßenrand unterhielten. Die Beamten erklärten den Familien die Verordnung des Landes Baden-Württemberg und die Corona-Thematik. Die Familien trennten sich und der Besuch war beendet. Die Familien müssen nun mit einer Anzeige rechnen.

Lauda-Königshofen: Unfall beim Ausparken

Teuer ausgeparkt hat ein 24-Jähriger mit seinem Golf am Dienstagmittag in Lauda-Königshofen. Der junge Mann fuhr mit seinem VW gegen 12.30 Uhr rückwärts von seinem Grundstück auf die Oberlaudaer Straße und stieß dabei mit dem Opel eines 27-Jährigen zusammen. Der Opelfahrer befuhr die Oberlaudaer Straße in Richtung Becksteiner Straße als die Fahrzeuge zusammenstießen. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Der Sachschaden beläuft sich auf 20.000 Euro und der Insiginia des 27-Jährigen musste abgeschleppt werden.

Wertheim: LKW "parkt" auf Auto

Vermutlich übersehen hat ein 62-Jähriger den VW eines 78-Jährigen, als er mit seinem LKW rückwärtsfuhr. Der Sattelzug-Fahrer war am Dienstagabend an der Einmündung der Spessartstraße in die Leonhard-Karl-Straße am Rangieren. Ein 78-Jähriger musste mit seinem VW Tuareg gegen 18.30 Uhr hinter dem Laster anhalten. Der LKW rangierte in der Einmündung der Spessartstraße in die Leonhard-Karl-Straße in einen Halteplatz. Hierbei fuhr der 62-Jährige mit seinem Sattelzug rückwärts auf den Tuareg auf. Es entstand ein Sachschaden von 5.000 Euro.

