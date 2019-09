Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 20.09.2019 mit einem Berichten aus dem Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

A6/Bad Rappenau: Mehrere Verletzte bei Unfall

Ein großes Durcheinander bei der Polizei und dem Rettungsdienst erzeugten zahlreiche Anrufe von Verkehrsteilnehmern, die am Freitagnachmittag einen Unfall auf der A 6, zwischen den Anschlussstellen Bad Rappenau und Untereisesheim meldeten. Kurz nach 13.30 Uhr wurde eine eingeklemmte Person gemeldet, der nächste Anrufer erzählte von mehreren Verletzten, ein anderer Anrufer sprach von keinen Verletzten. Nach dem Eintreffen der Einsatzkräfte der Feuerwehr, vom Rettungsdienst und der Polizei wurde klar, dass es an einem Stauende zu einem Auffahrunfall gekommen war. Der Fahrer eines Kleintransporters übersah offenbar, dass vor ihm ein LKW zum Stillstand gekommen war. Sein Fahrzeug prallte mit großer Wucht gegen des Heck des Trucks. Dabei wurde der Transporter nach links abgewiesen und stieß mit einem dort fahrenden anderen Kleintransporter zusammen. Der mutmaßliche Unfallverursacher und drei Personen im zweiten Transporter mussten vom Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht werden. Die Schwere der Verletzungen ist noch unklar. Ein bereits im Anflug befindlicher Rettungshubschrauber konnte abdrehen. Die A 6 war zunächst voll blockiert, um 14.30 Uhr konnten der Standstreifen und der rechte Fahrstreifen frei gegeben werden. Es bildeten sich mehrere Kilometer Stau in Richtung Nürnberg. Auf der Gegenfahrbahn bildete sich laut den Einsatzkräften vor Ort aufgrund von Gaffern ein Stau von über drei Kilometern Länge. Die Abschleppfahrzeuge sind auf der Anfahrt, weshalb demnächst mit einer Freigabe der Richtungsfahrbahn ausgegangen werden kann.

