POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 26.06.2019 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Buchen: Hoher Sachschaden nach Wildunfall

Auf rund 5.000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, der bei einem Wildunfall am frühen Mittwochmorgen, gegen 5 Uhr, auf der Dürmer Straße zwischen Walldürn und Hainstadt entstand. Ein Reh hatte dort unmittelbar vor einem Skoda die Fahrbahn gequert. Der Fahrer des Autos konnte nicht mehr bremsen, so dass es zum Zusammenstoß kam.

Buchen: Kradfahrer leicht verletzt

Leichte Verletzungen zog sich ein 17-jähriger Leichtkraftradfahrer bei einem Unfall an der Einmündung Hettinger Straße / Zu den Dilläckern in Buchen zu. Der junge Mann wollte mit seinem Zweirad von der Stadtmitte aus kommend in die Straße Zu den Dilläckern einbiegen. Zeitgleich wollte eine 60-Jährige VW-Fahrerin von dort aus nach links in auf die Hettinger Straße fahren. Die Fahrzeuge kollidierten und der 17-Jährige stürzte. Dabei verletzte er sich leicht. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von 1.500 Euro.

Walldürn: Feuerwehrmann verhindert Schlimmeres

Ein Feuerwehrmann bemerkte gestern Vormittag eher zufällig, dass Rauch aus dem Fenster eines Wohnhauses in der Wettersdorfer Straße in Walldürn nach draußen drang. Umgehend verständigte er über Notruf seine Kameraden. Aufgrund des unbekannten Ausmaßes wurden durch die Rettungsleitstelle der Rettungsdienst und die Polizei alarmiert. Vor Ort hatte sich ein Zimmer bereits mit schwarzem Rauch gefüllt. Dem schnellen Eingreifen der Feuerwehr ist es aber zu verdanken, dass kein offenes Feuer entstand. Im Innern des Hauses konnte ein Ladegerät aufgefunden werden, welches wohl aufgrund eines Defekts zu schmoren begonnen hatte. Die Einsatzkräfte löschten den Schmorbrand und lüfteten die Wohnung. Während des Einsatzes kam der Bewohner nach Hause und rettete auch seine beiden Hunde vor dem Rauch. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 4.000 Euro.

Elztal: BMW-Fahrer leicht verletzt

Ohne einen entgegenkommenden BMW durchfahren zu lassen, bog ein 59-jähriger Smart-Fahrer am Dienstagnachmittag, gegen 16.30 Uhr, von der Dorfstraße in Dallau in den Linken Weiler ein. Im Einmündungsbereich kollidierten die Fahrzeuge. Dabei wurde der 28-jährige BMW-Fahrer leicht verletzt. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von rund 12.000 Euro.

Mosbach: Mit 2,2 Promille am Steuer

Durch ihre auffällige Fahrweise fiel eine Autofahrerin am Dienstagvormittag einer Zeugin auf. Die 61-jährige war mit ihrem Ford auf der Landstraße zwischen Sulzbach und Mosbach unterwegs und geriet dabei immer wieder auf die Gegenfahrbahn. Im Mosbacher Bergfeld hielt die Frau an. Dort konnte sie kurze Zeit später von der bereits verständigten Polizeistreife kontrolliert werden. Ein Alkoholvortest ergab einen Wert von 2,2 Promille. Die Frau musste deshalb ihren Ford stehen lassen und mit den Beamten zur Entnahme einer Blutprobe kommen. Da im Lauf der Maßnahmen noch herauskam, dass die Frau nicht im Besitz eines Führerscheins ist, kommen auf sie nun Anzeigen wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, des Fahrens unter Alkoholeinfluss und ein Fahrverbot zu.

