POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 10.05.2019 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn-Böckingen: Autos beschädigt

Mindestens neun Fahrzeuge beschädigte ein Unbekannter in der Nacht zum Donnerstag in Heilbronn-Böckingen. Der Täter riss an Autos in der Heidelberger Straße Heckscheibenwischer ab und trat gegen Außenspiegel, biss diese abfielen. Anschließend ging er zu einer nahen Tankstelle, trat dort gegen die Eingangstür und verursachte einige Verwüstungen. Der entstandene Sachschaden liegt insgesamt bei mehreren tausend Euro. Die Polizei sucht Zeugen, die in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag im Bereich der Heidelberger Straße, der Böcklerstraße und bei der Tankstelle verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Hinweise gehen an das Polizeirevier Heilbronn-Böckingen, Telefon 07131 204060.

Eppingen: Autos zusammengeschoben

Weit über 20.000 Euro Sachschaden entstand bei einem Unfall mit vier beteiligten Fahrzeugen am Donnerstagabend in Eppingen. Ein 18-Jähriger befuhr mit seinem BMW die Adelshofer Straße. In einer Rechtskurve kam der Wagen vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit nach links von der Straße ab und prallte gegen zwei geparkte Autos. Eines von diesen wurde noch auf ein weiteres Fahrzeug geschoben. Der BMW-Fahrer erlitt leichte Verletzungen.

Ittlingen: Feuer auf dem Herd

Ein Brand in einem Gebäude in der Ittlinger Straße Im Dieterstal wurde am Donnerstagabend gemeldet. Wie sich herausstellte, hatte ein Bewohner einen Topf auf einer eingeschalteten Herdplatte vergessen. Nach einiger Zeit begann dessen Inhalt zu brennen und es kam zu einer starken Rauchentwicklung. Die Feuerwehr war rasch vor Ort und konnte ein Ausbreiten der Flammen verhindern. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 25.000 Euro.

Neckarwestheim: Eventueller Geschädigter gesucht

Die Polizei sucht einen eventuellen Geschädigten eines Unfalles, der sich am Donnerstagmorgen in Neckarwestheim ereignete. Eine 34-Jährige befuhr kurz nach 7 Uhr mit ihrem Renault die Vogelsangstraße. Als ihr ein Bus entgegen kam fuhr sie so weit rechts, dass sie mit dem Spiegel ihres PKW an dem eines geparkten Fahrzeugs hängen blieb. Zunächst dachte sie, dass nichts beschädigt worden sei, doch dann sah sie doch einen Schaden am Spiegel ihres Autos und schloss nicht aus, dass auch an dem anderen Wagen etwas beschädigt wurde. Deshalb meldete sie sich bei der Polizei. Sollte ein in der Vogelsangstraße geparktes Auto am Donnerstagmorgen an einem Außenspiegel beschäigt worden sein, so sollte sich der Fahrzeughalter bei der Polizei in Lauffen, Telefon 07133 2090, melden.

Neckarsulm: Einbrecher in Gaststätte

Über ein Fenster drang ein Einbrecher in der Nacht zum Freitag in eine Gaststätte in der Heilbronner Straße in Neckarsulm ein. Im Lokal versuchte er, die Spiel- und den Zigarettenautomaten aufzubrechen. In allen Fällen misslang dies und der Unbekannte musste sich ohne Beute trollen. Zeugen, die in der Nacht zum Freitag, in der Zeit zwischen Mitternacht und 03.30 Uhr in der Heilbronner Straße, im Bereich zwischen der Hohenloher und der Ganzhornstraße, verdächtige Personen oder ein Fahrzeug beobachtet haben, sollten dies dem Polizeirevier Neckarsulm unter der Telefonnummer 07132 93710 mitteilen.

Oedheim: Polo gerammt und geflüchtet

Die Polizei sucht nach einem Unfall in Oedheim einen LKW und dessen Fahrer. Der Unbekannte rangierte am Mittwochmorgen, gegen 9 Uhr, im Starenweg und stieß dabei mit seinem Laster gegen einen geparkten VW Polo. Er kümmerte sich nicht um den angerichteten Schaden und fuhr einfach weg. Zeugen konnten erkennen, dass das Führerhaus des LKW weinrot war. Das Kennzeichen des Lasters begann mit HN MX. Hinweise auf den Truck gehen an das Polizeirevier Neckarsulm, Telefon 07132 93710.

