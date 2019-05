Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn Mit einem Bericht aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Neckar-Odenwald-Kreis

Neunkirchen: Zwei Autos zerkratzt - Zeugen gesucht

Sachschaden in Höhe von 1.500 Euro haben Unbekannte in der vergangenen Woche an zwei Fahrzeugen in Neunkirchen angerichtet. In der Zeit zwischen Mittwoch, 1. Mai, 6.00 Uhr, und Sonntagabend beschädigten sie einen in der Schwanheimer Straße abgestellten Seat sowie einen Dodge teilweise rundherum mit bis zu zwei Meter langen Kratzern. Wer Hinweise zu den Tätern geben kann, sollte sich mit dem Polizeiposten Aglasterhausen, Telefon 06262-917708-0, in Verbindung setzen.

