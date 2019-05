Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 08.05.2019 mit einem Bericht aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Aglasterhausen: Mehrere Verletzte bei Unfall

Sechs Verletzte und knapp 20.000 Euro Sachschaden sind die Folgen eines Unfalls auf der B 292 in Höhe von Aglasterhausen. Ein 67-Jähriger befuhr gegen 13.40 Uhr die Bundestraße in Richtung Mosbach. Kurz nach der Ampelanlage bei Aglasterhausen geriet sein Wagen aus bislang ungeklärten Gründen auf die Gegenfahrbahn, wo es zu einem Frontalzusammenstoß mit einem entgegenkommenden Citroen kam. Der Skoda-Fahrer und seine 64 Jahre alte Beifahrerin sowie die vier erwachsenen Insassen des Citroens erlitten nach dem derzeitigen Kenntnisstand schwere Verletzungen. Eine Mitfahrerin des Citroens wurde mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Die anderen fünf brachte der Rettungsdienst in verschiedene Krankenhäuser. Die Feuerwehr Aglasterhausen wurde ebenfalls alarmiert, da die Fahrbahn voll mit Betriebsstoffen war. Die B 292 war während der Unfallaufnahme und der Bergung sowie der Säuberung voll gesperrt.

